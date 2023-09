Samahara Lobatón saca las garras y defiende su relación con Bryan Torres: ¿Qué dijo?

Luego de haber confirmado su romance con Bryan Torres, Samahara Lobatón ha decidido ignorar las críticas y defender a toda costa lo que vive actualmente con el cantante.

Samahara optó por hacer 'oídos sordos' a las críticas y sobre todo a aquellas que provienen de su expareja Yonathan Horna mejor conocido como Youna, quien se ha mostrado bastante fastidiado al enterarse que su hija de dos años se relaciona con Bryan Torres, actual pareja de la influencer.

Como se sabe, hace algunas semanas la joven compartió imágenes de lo que fue su 'domingo familiar' junto a su pareja y las hijas que cada uno tiene. Dicha situación desató la ira del barbero, quien no tuvo mejor alternativa que arremeter contra la engreída de Abel Lobatón.

Ante ello, la influencer de 21 años decidió hablar con las cámaras de 'América Hoy', confirmando que su pequeña hija mantiene una buena relación con Bryan Torres y que eso la hace sentir tranquila.

"Mi hija no hace (mucho) tiempo que está compartiendo con él. Han complementado súper bien, Bryan ya es papá, tiene una hija. Nos llevamos bien los cuatro (...) Bryan me hace sentir cómoda, estoy feliz, estoy tranquila, quiere a mi hija y yo quiero a la de él", declaró al medio.

Asimismo, aprovechó esos breves minutos de entrevista para defender su actual relación y compararla con la que tuvo con Youna, asegurando que desde hace bastante tiempo no se sentía en paz.

"A veces puedes estar con una persona 5 años y que no pase absolutamente nada, que conocer a una persona dos meses y sentir el mismo feeling", recalcó a la reportera.

Finalmente, fue consultada acerca de una futura convivencia con el líder de la agrupación 'Los De La Caliente', respondiendo de una forma bastante nerviosa e indecisa.

"No todavía, (¿pronto?) No sé", agregó la influencer, entre risas.

En una pasada edición de 'América Hoy', Youna decidió pronunciarse luego de que se enterará que Samahara habría llevado a la hija que tienen en común a una salida familiar con Bryan Torres.

"Ni enterado, a mí no me ha comunicado nada. Me acabo de enterar", dijo de manera muy tajante.