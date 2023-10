Saskia Bernaola es eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Me voy con ganas de seguir aprendiendo"

Saskia Bernaola se convirtió en la tercera eliminada de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. La actríz cómica se fue con ganas de aprender más de cocina.

Luego del último programa, donde 4 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "tamales de chancho con sarza criolla".

Tilsa Lozano, Gino Pesaressi, Saskia Bernaola y Fiorella Cayo tuvieron 80 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era "sencillo".

En medio de la preparación los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, Ricardo Rondón cuestionó la temperatura del aceite del exchico reality.

Finalmente, el jurado se quedó sorprendido porque las preparaciones no salieron como esperaban. Por ello, decidieron no otorgarle el beneficio a ninguno de los participantes. Algo nunca antes visto.

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían incursionar en el mundo de las comidas prolijas. Asimismo, la jurado reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era gallina. Con esa proteína, los participantes debían cocinar "ñoquis con salsa de ají de gallina".

Finalmente la línea de jueces decidió salvar al exchico reality, a la actriz peruana y a la 'vengadora', quienes continúan en competencia. Sin embargo, Saskia Bernaola no corrió con la misma suerte y fue eliminada.

"Hemos pasado momentos divertidísimos y momentos terribles y sobre todo quiero agradecer a tres grandes maestros. Gracias por todo lo que me han enseñado y he aprendido y también por lo que no he aprendido (risas) ustedes me han enseñado que la cocina es mágica y que tiene de arte, de química, de matemática, es una verdadera escuela", sostuvo.