¡Se armó la bronca! Magaly Medina arremete contra Shirley Cherres: "Vive romances imaginarios, quiere atención"

La conductora de televisión, Magaly Medina, no se quedó callada ante las declaraciones de Shirley Cherres sobre una supuesta invitación a salir por parte del esposo de la 'Urraca', Alfredo Zambrano.

En los últimos días, Shirley Cherres habló sobre varios aspectos de su vida como personaje público, incluído sus romances con algunos hombres del medio. Sin embargo, sorprendió a muchas personas al asegurar que el esposo de Magaly Medina la invitó a cenar.

Según la rubia, Alfredo Zambrado le hizo dicha invitación cuando aún no era pareja de la popular 'Urraca', exactamente cuando participó del reality de baile del programa de la conductora hace un par de años.

"Cuando se hizo un reality de baile en el programa de 'Magaly TV', uno de los tantos invitados fue el señor Zambrano; me lo presentaron, éramos un grupo y estábamos ahí brindando [...] Sí, me invitó a cenar, fue antes que esté con Magaly", afirmó.

Por otro lado, la exporrista confesó que se sintió aislada en el reality 'La Casa de Magaly', segpun sus palabras, ella siempre estuvo abierta a las críticas pero piensa que la 'Urraca' le agarró antipatía porque no la invitaron a hablar de su experiencia en el set de televisión.

"Las críticas en este medio van de la mano, está en nosotros superarlas. Y sí, que me agarró antipatía en su casa, sí lo sentí. Fui la única persona que no fue invitada al set, no sé porqué, tendrías que preguntarle a ella. Nunca me invitaron", sostuvo.