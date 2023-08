¿Se enamoró en Perú? Sebastián Yatra pasea por Arequipa y deja extraño mensaje: "Miriam, te amo"

Sebastián Yatra es uno de los artistas del género urbano más reconocidos a nivel mundial y actualmente se encuentra en Perú para brindar un concierto especial por el 483° aniversario de Arequipa; además, el colombiano aprovechó su estadía en la ciudad blanca y decidió dar un paseo, dejando un curioso mensaje en sus redes sociales.

El cantante mostró en redes sociales que decidió salir a recorrer la ciudad para tomarse algunas fotos con el fondo del volcán Misti; para esto, visitó el famoso puente Chilina, donde se tomó algunas instantáneas en la hora dorada, pero algo llamó la atención de sus fanáticas.

"Miriam, te amo" se puede leer en la descripción de la publicación que compartió Yatra hace algunas horas; esto rápidamente generó suspicacia entre sus seguidores, ya que se preguntaron a quien se refería con ese nombre.

"Todos queremos ser Miriam en este momento", "La última foto, qué mensaje tan poderoso en ese lugar", "Quien pudiera ser Miriam", "Yo si toi tiste, te fui a buscar al aeropuerto y nunca saliste, siempre me pasa lo mismo", "No me llamo Miriam pero si querés puedo ser tu miriam", se lee en los comentarios de la publicación.