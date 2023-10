¡Sin miedo a nada! Fabio Agostini cumplió reto de besar a tres chicas diferentes en 'Tierra Brava'

En la última edición de 'Tierra Brava', Fabio Agostini tuvo que cumplir un reto. Según el reality, si el español besaba a tres chicas diferentes podría llevarse un gran premio a casa, gane o no el concurso.

El reality chileno que es transmitido por Canal 13 de Chile, cuenta con la participación de Fabio Agostini y Shirley Arica, ambos son rostros conocidos por su trayectoria en la televisión peruana; es así que, el español promete dar guerra en el programa.

Este reality, producido por Latina Televisión, le dio un reto al popular 'Mr. Agostini'. El español tuvo que cumplir las ordenes de una de las marcas auspiciadoras del programa y debia besar a 3 chicas de la casa.

Alexandra Mendez, la popular 'Chama', es muy amiga del español, por ello, no dudó en brindarle su ayuda para cumplir con el mandado. La modelo de origen venezolano pintó los labios de su compañero quién estuvo en búsqueda de sus primeras "conquistas".

Fabio bajó rápidamente a buscar a tres chicas de la casa para que pueda cumplir con el reto. Una de ellas fue Eva Gómez. El español logró rápidamente besar a tres mujeres y subió para ver qué había ganado.

Todo sucedió en una de las últimas ediciones del reality mapocho, cuando los participantes tuvieron que estar en un 'Cara a cara' y a su vez, se tenía que llevar a cabo la votación para que se elijan a los primeros sentenciados de la competencia. Es así que, la popular 'Chica realidad' mostró porque es una mujer de armas tomar.

El español fue elegido como jefe del equipo al que pertenece y Shirley Arica y pese a esto, votó por ella como la posible eliminada, para después llamarla al frente y enfrentarla cara a cara.

"No tengo nada en contra tuya, he intentado hablar contigo, levantarte un poco el ánimo. Realmente yo aquí, prácticamente no te veo", expresó al 'canario'.

Ante esto, la examiga de Reimond Manco e increpó duramente a Fabio, diciéndole que él no la conoce y solo tiene una percepción por lo que ha visto en televisión.

"Tu puedes pensar muchas cosas de mi, pero tu no me conoces Fabio. Tu me conoces por una pantalla, tu no sabes nada de mi. Hay instancias e instancias", sentenció.