"Solo busco el bien de mi hija": 'Youna' agradece el apoyo del público tras peleas con Samahara Lobatón

Jonathan Horna Feijoo, más conocido como 'Youna', utilizó sus redes sociales para agradecer a sus seguidores por el apoyo que tiene tras las discusiones televisivas con la madre de su hija, Samahara Lobatón.

Las cámaras de 'América Hoy' abordaron a la influencer de 21 años para conocer su opinión respecto a la nueva relación de su expareja Youna, quien hace algunos días se dejó ver bastante apasionado con otra mujer en redes sociales.

Al respecto, Samahara se mostró bastante indiferente pero no desaprovechó la oportunidad para enviarle contundentes mensajes al barbero, a quien acusó de no hacerse cargo de Xianna y mucho menos mostrar interés en ella.

"Él no llama a su hija, él no pregunta por ella, seguramente porque está enamorado. La idea es que él pueda llamarla, conversar con ella, estar más atento, pasar algo justo para su hija porque del aire no viven los niños y la plata no es interminable", manifestó la influencer.