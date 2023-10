¿Son amigas? Wendy Guevara tuvo un inesperado encuentro con Katy Perry en México

22/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Katy Perry brindó una actuación exclusiva en las instalaciones de Televisa durante el UpFront 2024, un evento en el cual la cadena televisiva presentó sus proyectos más prometedores para el próximo año a sus clientes; sin embargo, lo que más sorprendió fue el encuentro que Wendy Guevara tuvo con la cantante de California.

Wendy Guevara y Katy Perry

En esta memorable ocasión, varios miembros del elenco de Televisa se reunieron para deleitarse con las interpretaciones de la talentosa cantante californiana en el foro 2 de San Ángel.

Una de las invitadas especiales en este evento fue Wendy Guevara, ganadora del reality show "La Casa de los Famosos México". En sus redes sociales, compartió emocionantes momentos de su llegada a Televisa, donde Katy Perry transformó parte de su residencia en Las Vegas en un escenario televisivo.

Sin embargo, la influencer no fue única famosa que asisitó al evento ya que también se dejaron ver otras figuras destacadas, como Nicola Porcella, Jorge Salinas, Sofía Rivera Torres, Tania Rincón, Andrea Legarreta, José Ron, Ariadne Díaz, Mane de la Parra, Sebastián Rulli y Angelique Boyer, junto a otros renombrados actores.

"Hay muchas celebridades", dijo Wendy Guevara mientras se grababa con la cámara frontal de su teléfono. En ese momento, Katy Perry pasó detrás de ella y saludó a la cámara de la influencer con un gesto de amor y paz.

Wendy Guevara confiesa que enamoró de Nicola

En un momento revelador durante la transmisión en vivo, Wendy Guevara confesó que tuvo que replantear su relación con Nicola Porcella después de que se diera cuenta de que sus sentimientos eran auténticos, a pesar de que inicialmente creía que todo era parte del juego en el programa.

Wendy trató de restar importancia a los sentimientos que surgían, diciéndole a Apio Quijano que solo estaba "jugando". Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus emociones eran auténticas y que estaba viviendo una experiencia más allá del juego televisivo.

La influencer admitió que la realidad la golpeó cuando vio la grabación del programa y comprendió la profundidad de sus sentimientos. "Pensé eso y dije: Ay, sí, tiene razón. Y le dije: No amiga, yo estoy jugando. Pero, en ese momento me cayó el 20. Vi la película que nos pusieron y dije: Ay, no ya", reveló.

Es así que, Wendy Guevara se ha convertido en toda una celebridad en México y hace unos días sorprendió al tener un fugaz encuentro con Katy Perry en un evento que Televisa organizó.