¿Tilsa se divorcia de Jackson Mora? Boxeador revela si le molestó que su esposa hable del 'Loco' Vargas

05/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano volvió a hablar de su polémica relación con Juan Manuel 'Loco' Vargas hace algunas semanas y ahora, su esposo Jackson Mora ha reaccionado a las declaraciones de la exconejita. Según comentó, muchas veces sus amigos lo molestan por el pasado de Tilsa.

Como se recuerda, la exconductora volvió a revivir su paso por 'El Valor de la Verdad' después de 10 años y habló abiertamente sobre lo que sintió cuando su relación con el 'Loco' fue expuesta a nivel nacional.

¿Qué dijo Jackson Mora?

El empresario se confesó en el canal de YouTube de su esposa, "En Portada", y el entrevistador le consultó si le había molestado que hagan "El Valor de Tilsa - 10 años después". Ante esto, Jackson comentó que lo tomó de forma neutral. " No me molestó, pero no salté de una pata tampoco, entiendo", respondió.

En otro momento de la entrevista, el boxeador confesó que si ha visto "El Valor de la Verdad" de Tilsa Lozano, programa donde la exmodelo contó detalles íntimo de la relación extraoficial que tuvo con el futbolista Juan Manuel Vargas.

Asimismo, confirmó que muchas personas le envían fragmentos de videos del programa que conducía Beto Ortiz, esto con la finalidad de sembrar dudas entre él y su esposa. "La gente te envía link, diciendo 'cómo es posible' y a veces hasta amigos, entre chacota", concluyó.

Tilsa Loza recuerda su relación con Juan Manuel Vargas

Hace aproximadamente un mes, la exvengadora abrió su corazón y volvió a recordar la difícil etapa que vivió cuando todos la criticaron por haber tenido una relación con el 'Loco' Vargas, mientras él aún estaba casado por Blanca Rodríguez.

"Sí fue una cruz, pero no la cargué sola. En todas las situaciones de mi vida, siempre he estado acompañada. (Llora) Perdón, soy una llorona. Tengo muy buenos amigos y una familia que siempre han estado, me corrigen y están para mí", expresó con emoción Tilsa Lozano, haciendo hincapié en el apoyo fundamental que ha tenido en su vida.

La exvengadora remarcó que después de revelar su relación con Juan Manuel Vargas, se convirtió en blanco de críticas y comentarios desfavorables que aún perduran en su carrera.

"Fue una cruz y seguramente sigue siendo una cruz, pero creo que es más que nada laboral a nivel de marcas de 'no vamos a contratar a ella porque se sentó en 'EVDLV'. Como es un país machista, las marcas dicen 'no, eres muy polémica'", explicó.

De esta forma, Tilsa Lozano recordó su relación con Juan Manuel Vargas y Jackson Mora confirmó que no le molestó que su esposa recuerde esa etapa de su vida.