Tilsa Lozano revela el motivo por el que decidió participar en "El Gran Chef Famosos"

Tilsa Lozano sorprendió a todos los televidentes tras ser oficializada como el nuevo jale de "El Gran Chef Famosos" en esta cuarta temporada. La exvengadora de mostró muy emocionada por esta nuevo desafío televisivo y reveló el motivo por el que decidió aceptarla oferta de Rayo en la Botella.

En medio de su presentación para el reality concurso de cocina, la esposa de Jackson Mora contó que su hija de fanática del programa y tras recibir la invitación de la producción no dudo mucho en aceptarla para que su pequeña esté feliz.

Asimismo, comentó que su pequeña le pidió que participe en el reality porque la rompería debido a que cocina muy bien y se mostró muy feliz de ver a su mamá en esta cuarta temporada.

La ex conductora de televisión fue entrevistada por diversos medios en la presentación de la cuarta temporada de "El Gran Chef Famosos" e hizo caso omiso a los comentarios de las personas que juzgan por su pasado.

"Yo siempre recibo las críticas de igual manera porque no me importan las críticas, me importan de quién vienen y en realidad, estamos aquí para hablar del programa", dijo en un inicio.

Asimismo, descartó que esté participando para ganarse el cariño del público y afirmó que sus enemigos son quienes más estarán atentos a ella para criticarla.

"La gente que me quiere, me va a seguir queriendo y la gente que no me quiere, no lo va a empezar a hacer ahora", sentenció.