'Tomate' Barraza revela que no lleva una buena relación con Álvaro Rod

Carlos 'Tomate' Barraza es uno de los salseros más reconocidos en el país y aunque en las últimas semanas haya estado involucrado en escándalos con su expareja Vanessa López, se hizo un espacio para brindar una entrevista en la que confesó que no lleva una buena relación con Álvaro Rod, quien es un artistas emergente.

El también locutor de radio brindó una entrevista a un conocido medio local, donde reveló que existe una mafia de la salsa, la cual si bien no obliga a pagar cupos, los condiciona a hacer presentaciones en ciertos locales o grabar temas específicos.

"De que hay una mafia, sí existe, yo siempre lo he dicho, pero qué hago yo solo peleándome con el mundo. Gracias a Dios trabajo no me falta, pero no puedo soportar que una persona te diga, 'vas a trabajar 10 fechas por mil soles porque mi local es una vitrina'", reveló a Trome.