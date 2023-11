¡Una pesadilla! Leslie Stewart cuenta su experiencia trabajando con Flavia Laos: "Llegaba con resaca"

Leslie Stewart participó en una entrevista para un conocido medio local y habló sobre su experiencia trabajando algunas figuras como Flavia Laos y Ale Fuller. Según la actriz, la novia de Austin Palao no era una persona muy responsable, ya que llegaba tarde a las grabaciones y muchas veces llegó con resaca.

La también empresaria se presentó en 'Un café con la Chevez', y dijo que cuando Flavia Laos tenía 19 años, compartió trabajo con ella durante el rodaje de 'Ven baila quinceañera'. Leslie la calificó como una chica muy linda, pero algo irresponsable porque llegaba tarde.

"Flavia cuando era chibola la quería matar, pero con el tiempo la chibola creció mucho, siempre fue buena actriz, muy guapa, linda chica, pero al principio decía 'ay, me quedé dormida' y yo 'dos horas tardes cojuda'... yo la ahorcaba, me decía 'por favor no me pegues' y yo 'te tengo que pegar'", contó de forma amena.