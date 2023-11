¡Uy! Peter Fajardo lanza fuerte indirecta a Ducelia Echevarría tras ser acusado de tener favoritos en 'EEG'

03/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ducelia Echevarría se presentó anoche en 'Magaly Tv, la firme' y lanzó fuertes acusaciones contra Peter Fajardo. Según la conductora de TV, el productor de 'Esto es Guerra' tiene a sus favoritos dentro del programa y son ellos quienes renuevan contrato año tras año; además, dejó entrever que le gusta que lo adulen y le rueguen para ganarse un espacio en el reality de competencia.

Asimismo, Ducelia narró lo ocurrido durante la fiesta del último fin de semana, en la que ella fue echada y maltratada por el productor de 'EEG' y uno de sus amigos. La rubia afirmó que tomará acciones legales debido a que usaron palabras soeces para referirse a ella.

Peter Fajardo se pronuncia tras acusaciones de Ducelia

El controvertido productor del reality de Pachacámac utilizó sus redes sociales para compartir un curioso mensaje que estaría dirigido a su examiga. Peter publicó una frase de su signo zodiacal donde hace énfasis en las personas que hablan mal de él.

"Te encantaría dar tus zapatos a esas personas que te critican de tan mala manera. Solo así se podría ver si de verdad podrían llevar el ritmo de vida que llevas tú, más de una persona tiraría la toalla enseguida", dice el mensaje que compartió mediante Instagram.

Pero eso no fue todo, ya que también agregó un texto que iría dirigido hacia Ducelia. "Solo Dios sabe todo lo que me ha costado y me sigue costando el llevar y luchar día a día algo que me apasiona desde niño, mi trabajo" , sentenció.

Peter Fajardo le responde a Ducelia Echevarría

Ducelia anuncia que tomará acciones legales contra Peter Fajardo

Después un conocido programa de espectáculos difunda imágenes en que Ducelia fue echada de una fiesta, afirmó que se sintió humillada y denigrada como mujer por las supuestas palabras que le dijo Peter y Francesco, la expareja de Andrea San Martín. Debido a ello, Ducelia ha decidido tomar acciones legales en contra de su exempleador.

"Sí, con mi abogado voy a tomar asuntos legales, porque si bien es cierto no es una agresión, pero sí es una falta, y la falta si se puede presentar como denuncia. Las malcriadeses que él me decía. Yo escucho cuando él dice 'que se vayan estas mi**das'", expresó Ducelia.

Es así que, Ducelia Echevarría reveló que Peter Fajardo tiene favoritismos en 'Esto es Guerra' y además, lo acusó de maltratarla, por lo que tomará acciones legales contra él y uno de sus amigos.