Vanessa López explota en redes tras denuncia de 'Tomate' Barraza: "Espero no te arrepientas"

Vanessa López y Carlos 'Tomate' Barraza están nuevamente enfrascados en una disputa pública, pues en la tarde, el salsero denunció que la modelo no lo deja ver a su hija y ante esto, ella he enviado un comunicado vía redes sociales, donde desmiente la versión de su expareja.

¿Qué dijo Vanessa López?

La participante de "La casa de Magaly" tomó su cuenta de Instagram, donde publicó un extenso comunicado a la opinión pública, donde reveló varios detalles de su relación con el padre de su hija.

"Cuando estabas bien conmigo, tratando de algún momento 'volver conmigo', calladito me depositabas (...) en ese momento eras 'comprensivo' y sabías que habían gastos extra de nuestra hija y siempre te lo demostraba con pruebas, que a mí nunca me has regalado ni un sol", empezó diciendo.

Asimismo, la modelo reveló que hubieron muchas oportunidades en las que el salsero no fue a visitar a su hija y ella nunca le reclamó nada a pesar que le era difícil trabajar con la pequeña.

"Hubieron muchas veces que no venías por tu hija durante tres meses y luego cuatro meses más, sumando casi un año que no la veías, y yo nunca te exigí un sol extra, a pesar que se me dificultaba irme a trabajar con ella porque estaba más chiquita", señaló.

En otro momento del comunicado, la modelo dejó entrever que 'Tomate' nunca de preocupó por el bienestar de su pequeña, pues hacía su vida con normalidad, mientras Vanessa velaba por ella.

"Tú hacías tu vida normal como ir al gym, tomar, trabajar, estar pensando en que Fiona te usaba o no, entonces ahora no me vengas con tonterías", sentenció.

Asimismo, aseguró que ahora tiene la fuerza suficiente para hacerle frente a su expareja y lo ha denunciado ante las autoridades.

"Yo también ya tomé cartas en el asunto y te he DENUNCIADO; lo que nunca había tenido valentía para hacerlo, porque si lo hubiera hecho desde que estábamos casados, ya tendrías mil denuncias", agregó.

Finalmente, Vanessa dejó en claro que no quiere saber nada del cantante de salsa y que lo tiene bloqueado de todos lados.

"Quédate con tu dinero, cumple con tu régimen, yo te tengo eliminado, bloqueado y expectorado de todos lados; espero que no te arrepientas como siempre lo terminas haciendo", concluyó.

Es así que, Vanessa López decidió responder a la denuncia de 'Tomate' Barraza y aseguró que no quiere tener ningún contacto con él y solo se limitará a ver.