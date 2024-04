¿En depresión? Samahara Lobatón comparte preocupante mensaje tras separarse definitivamente de Bryan Torres

Hace unos días, Samahara Lobatón causó polémica al protagonizar una nueva pelea con Bryan Torres, a quien botó de su propia casa e incluso le tiró sus cosas por la ventana. Este escándalo indignó a más de uno, debido a que la influencer está embarazada del salsero y muchos cuestionan que hayan decidido traer un hijo al mundo en medio de una relación tóxica.

Por esta razón y cansado de los constantes problemas, Torres confirmó que se ha separado definitivamente de la hija de Melissa Klug.

Tras romper definitivamente con Bryan Torres, Samahara Lobatón compartió, en sus redes sociales, un singular mensaje que preocupó a todos sus seguidores, pues reflejó cual es su estado emocional, donde aseguró que no es feliz.