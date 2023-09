(VIDEO) "Es un payaso y mediocre": Shirley Cherres arremete contra Andrés Hurtado en 'La Casa de Magaly'

Los capítulos de 'Casa de Magaly' se están volviendo cada vez más intensos. En esta ocasión, Shirley Cherres llamó "payaso y mediocre" a Andrés Hurtado por sus actitudes de soberbia en el reality de convivencia.

En la última edición de 'La Casa de Magaly', todos los participantes estuvieron descansando luego de la 'pool party' que realizaron, donde los bikinis y la música fueron los protagonistas de una tarde de sol en la casa más famosa del Perú.

En una de las habitaciones se encontraba Shirley Cherres con Samahara Lobatón conversando sobre las vivencias en la casa. En primer lugar, opinaron sobre la catarsis que realizó Fiorella Retiz por el ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro.

"Huev*na ella que le creyó (a Aldo) que estaban separados [...] Se molestó Fiorella porque le dije que se vaya [...] No tengo nada personal con nadie, bienvenida al mundo de los realitys le dije", sostuvo Samahara.

Acto seguido, se escucha como la exvedette habla de tres personajes de la casa que, aparentemente, no estarían siendo partícipes del orden y la limpieza, hecho que molestó a la rubia.

"Lo que si me amargó es que sean cochinos [...] Considero yo aquí quienes tenemos buena educación y quienes no [..] Pero he visto la cocina hecha una mi*rda", dijo Shirley.