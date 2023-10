(VIDEO) ¿Fue un gallo? Así gritó Luciana Fuster durante su presentación en el Miss Grand International 2023

22/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Luciana Fuster deslumbró en el desfile de traje típico del Miss Grand International 2023, sin embargo, muchos peruanos quedaron sorprendidos con el grito de presentación que dio hoy en la pasarela preliminar.

¿Fue un gallo?

Parece que la exchica reality se encuentra enfocada en llevarse la corona del certamen internacional realizado en Vietnam, debido a sus altos puntajes y comentadas presentaciones a lo largo de estos días.

Hoy domingo, 22 de octubre, se realizó la preliminar del Miss Grand 2023, donde el dominio de los tacos, la elegancia al caminar y el porte de la concursante, son factores determinantes para acumular puntos.

Tras no pasar directo al 'Top 20', ni obtener los votos necesarios del Country's Power of the Year, Luciana Fuster llegó a la pasarela del concurso con un vestido de color rojo, adornado con lentejuelas de color naranja y amarillo, acompañado de una cola gigante de plumas.

En este desfile, la exchica reality debía realizar el tan famoso grito de su nombre y el país al que representa, un momento muy esperado por todos sus seguidores y las personas que siguen de certa este certamen.

La modelo empezó a caminar de manera pausada hasta llegar al centro del escenario, donde dijo su nombre seguido por: "¡Miss Grand Perú!", se notaba en su voz que no quería desafinar o realizar el famoso "gallo".

Su entusiasmo contagió a todos los presentes, quienes la acompañaron con los aplausos. Cabe resaltar que entre el público se encontraba su enamorado: el integrante de 'Esto Es Guerra', Patricio Parodi.

Presentación en traje típico

El pasado viernes, 20 de octubre, la exchica reality se mostró en el 'national costume' del concurso de belleza internacional realizado en Vietnam. Luciana Fuster deslumbró con un traje de color azul y celeste.

Nuestra representante llevó un tocado brillante en la cabeza y dos enormes alas representando a la mariposa amazónica. Además, para completar la vestimenta, en sus manos tenía mariposas adicionales. En el cuerpo llevaba corpiño de colores plateados y unas sandalias de taco alto en el mismo tono.

La organización del Miss Perú habría pensado en la variedad que tiene la amazonía nacional en relación a animales lepidópteros, en este caso, las mariposas. En el Perú existe un gran número de especias de mariposas, al menos 4,200 ejemplares son registrados hasta el momento.

De esta manera, Luciana Fuster realizó el famoso grito de "Perú" durante su presentación en la pasarela preliminar del Miss Grand International 2023.