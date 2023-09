¡Ya no hay divorcio! Génesis Tapia anuncia renovación de votos matrimoniales con Kike Márquez

Hace algunas semanas, Génesis Tapia anunciaba su separación definitiva de Kike Márquez. Sin embargo, sorprendió a todos al revelar recientemente que renovará sus votos matrimoniales, haciendo referencia a una clara reconciliación.

En declaraciones a 'América Hoy', Génesis Tapia y Kike Márquez decidieron sincerarse y abrir su corazón, luego del polémico anuncio de divorcio que acaparó las diversas portadas de los programas de espectáculos.

Es así que, durante la entrevista, Génesis reflexionó sobre lo sucedido, asegurando que fue un momento muy duro, por lo que le pidió al padre de sus hijas ser sincero con ella si en caso se fijara en otra mujer.

"Esto que sucedió fue muy duro. Si tú te enamoras de otra mujer, dímelo, no me hagas daño, no me humilles, estos 7 años han sido el trabajo mutuo", dijo en un primer momento.