¡Por fin! Ely Yutronic rompe su silencio sobre su vínculo con Paco Bazán tras supuesto 'coqueteo'

15/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unas semanas, la conductora de ATV Noticias, Ely Yutronic y Paco Bazán fueron vinculados sentimentalmente, debido a un supuesto coqueteo entre ambos. Como se recuerda, ellos tenían un cariñoso pase que se daban al terminar el noticiero central e iniciarse el espacio 'El deportivo'.

Esta dinámica que tenían los periodistas se vio interrumpida, de un momento a otro, por la serie de rumores que surgieron. Ante esta situación, la presentadora de TV decidió pronunciarse al respecto para acabar con esta ola de especulaciones.

Aclara su vínculo con Paco Bazán

Durante una conversación con un diario local, Ely Yutronic aclaró el tipo de relación que mantiene con su colega Paco Bazán y aseguró que solo mantienen un vínculo profesional. Resaltó que no tiene ningún tipo de interés en el exfutbolista y que lo respeta como su compañero de trabajo.

"Yo siempre lo he respetado como un buen compañero, en el marco del profesionalismo, y había una comunicación muy divertida y alegre, pero nada más que eso. Siempre lo he respetado mucho y yo no tengo ningún interés que no sea más que el profesional y eso siempre ha quedado claro en todas las entrevistas que yo he dado", dijo para Perú 21.

En esa línea, evitó opinar más sobre el periodista deportivo: "La verdad es que solo lo veo como un buen compañero, no tengo ninguna otra intención ni puedo dar mis impresiones respecto a ello (su físico)", expresó.

¿Está soltera?

Por otro lado, Ely Yutronic, no quiso hablar sobre su vida personal y evitó responder sobre su situación sentimental: "Soy muy celosa de mi vida privada y siempre he destacado como periodista, así que eso me lo reservo", afirmó.

" De momento estoy enfocada en mi desarrollo, en seguir creciendo, en seguir formándome . Me gustaría tomar algunos cursos para aprender más del área digital, TikTok, presencia en redes, mejorar mi inglés, evolucionar como mujer y que mi historia pueda tal vez inspirar alguna de ellas y demostrar que con trabajo, con esfuerzo, con estudio, podemos salir adelante y conseguir nuestros sueños".

Como se mencionó, Ely Yutronic y Paco Bazán fueron vinculados sentimentalmente, debido a un supuesto coqueteo entre ambos. Por esta razón, la conductora de ATV Noticias decidió a romper su silencio y aclarar esta situación sobre su compañero de trabajo. Aseguró que, con su colega, solo mantiene una relación profesional y que no tiene ningún tipo de interés sentimental hacia él.