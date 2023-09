"Yo soy el show": Shirley Arica anuncia que su participación en reality chileno "Tierra Brava"

Tras su fugaz paso en el reality "Los 50" de México y "El poder del amor" de Israel, la controvertida modelo peruana, Shirley Arica, anunció que será parte del nuevo reality chileno "Tierra brava", donde promete dar mucho show, porque eso es lo que la gente espera de ella.

Esta nueva propuesta televisiva se transmitirá por el Canal 13 de nuestro país vecino y según informaciones, se llevará a cabo en una granja e iniciar el 1 de octubre a las 10 P. M., y nuestra compatriota dará el toque peruano.

En ese sentido, la popular 'chica realidad' dijo en su presentación, qué se puede esperar mucho de ella en esta nueva producción y además, se animó a revelar algunos detalles poco conocidos que darán que hablar.

"Soy dulce aunque no parezca, no me gusta que me vean desnuda, hago muchas cosas bien que no se pueden decir en cámaras. No sé cocinar ningún huevo, aparte que odio la cocina, soy de decir las cosas, pero de ahí a irme de manos o permitir que alguien me ponga la mano, eso no", afirmó Shitley.