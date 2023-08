Huacho: Encuentran cuerpos de pescadores artesanales desaparecidos en la Caleta de Chorrillos

Desde Huacho, se reportó el hallazgo de los cuerpos pertenecientes a los pescadores que desaparecieron el pasado viernes, 18 de agosto, en la Caleta de Chorrillos.

Según se informó, los cuerpos fueron encontrados por pescadores de la Caleta El Jardín mientras realizaban sus labores diarias. Se indicó que observaron dos cuerpos flotando por lo que inmediatamente dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los pescadores fallecidos fueron identificados como Jesús Samamé Castañeda de 53 años de edad y José Luis Aguillón Ulloa también de 53 años.

Ambos pescadores salieron a laborar el pasado viernes, 18 de agosto, en horas de la noche y tras seis días desaparecidos, fueron encontrados en el norte chico, precisamente en la playa Lachay, ubicada en la ciudad de Huacho.

La Policía Nacional viene investigado el hecho que llama enormemente la atención debido a que los cuerpos han sido trasladados varios kilómetros desde la Caleta de Chorrillos hasta la playa de Huacho, donde sorprendemente fueron hallados con sus respectivas ropas e implementos para su trabajo.

Como se sabe, sus familiares llevaban buscando a los pescadores desde el fin de semana último. Una de las hijas de las víctimas denunció en televisión nacional que no recibía ningún tipo de reporte sobre el estado de su padre.

"Lamentablemente mi padre está desaparecido desde el viernes a las 10 de la noche. No se sabe en qué momento ocurrió. No me han dado reporte de lo que pasó, si fue un accidente", declaró Ana Karina Samamé para el medio TV Perú.