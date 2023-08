Huancayo: Trabajadores CAS del Poder Judicial protestan por aumento salarial

En la ciudad de Huancayo, trabajadores CAS del Poder Judicial (PJ) realizaron un paro de 48 horas, debido a que exigen un aumento salarial, caso contrario, anuncian una huelga a nivel nacional.

En los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Junín, una de las protestantes indicó que están solicitando la modificación del decreto 1057, debido a que no les permite tener ningún tipo de beneficio laboral.

"A nivel nacional exclusivamente de trabajadores CAS, estamos solicitando la modificación del decreto 1057 porque en este decreto, y bajo este régimen, no tenemos ningún tipo de beneficio laboral, ni económico, no tenemos CTS, gratificaciones, bonificación, escolaridad no tenemos nada de eso que sí lo tienen los otros regímenes laborales. Sin embargo, trabajamos la misma cantidad de horas y tenemos las mismas", declaró.