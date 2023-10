Nuevo Chimbote: Pobladores de Villa María carecen de infraestructura en posta de salud

La falta de espacio en la posta de salud Villa María en el distrito de Nuevo Chimbote ,es una preocupación latente en los moradores de la zona y aledaños.

En total son 25 mil pacientes de 11 sectores, quienes desde muy temprano se atienden en las diferentes áreas de la posta que fue categorizada como nivel I- 1 sin embargo atienden como nivel 1-3.

Un equipo de Exitosa Chimbote pudo corroborar que adultos mayores y mujeres embarazadas formaban largas colas en los exteriores del centro de salud bajó el inclemente sol, pues por los reducidos ambientes no podían ingresar.

"Hay espacios reducidos en la posta de salud. Es una vivienda de 3 pisos, los pacientes desde temprano forman largas colas para ingresar, pero no tienen sombras y eso les podría causar alguna enfermedad en la piel. Por eso imploro, un terreno para la construcción de una nueva posta, la salud es primero. Pensemos en los niños y los ancianos. Las personas con discapacidad y ancianos no pueden subir hasta el segundo o tercer piso. Han llegado congresistas, autoridades regionales pero no han hecho nada", dijo muy preocupado el dirigente del pueblo joven Villa María, César Bardales Chávez a nuestro medio.