"¿Quiere que le meta un balazo en la cabeza?": Alcalde de Trujillo amenaza a obrero municipal

El alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, conversaba con un grupo de obreros municipales, quienes le reclamaban por las malas condiciones en las que trabajan y, tras escuchar sus demandas, amenazó a uno de los trabajadores: "¿Qué quiere? ¿Qué le meta un balazo en la cabeza?", expresó.

Asimismo, se observa en el vídeo difundido por radio N60 que, de manera inmediata, uno de los hombres presentes en la polémica le contesto señalando que "Al que a hierro mata, a hierro muere, señor alcalde". Cabe mencionar que la situación ocurrió en el óvalo Grau, donde se realizan trabajos de mantenimiento de la vía pública.

Como se recuerda, no es la única controversia en la que el burgomaestre esté involucrado, ya que el pasado 8 de agosto el exgerente de obras de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Larry Lezama, denunció presuntos actos de corrupción por parte del alcalde. Además, aseguró que hay vídeos, audios y mensajes de texto que probaría lo que dice.

"Yo estoy esperando que me cesen. Esto es un acto irregular; ahora hay otro gerente que sin tener resolución está ocupando mi cargo. Esto es un abuso de autoridad. Yo no estoy renunciando a mí me están cesando por defender un acto regular", expresó.