"Popularidad de Nayib Bukele es alta, pero no pasa lo mismo con su régimen de excepción", según especialista

En entrevista con Exitosa, la defensora de los derechos humanos de El Salvador, Keyla Cáceres, reconoció que el presidente Nayib Bukele goza de una alta popularidad en su país, sin embargo, manifestó que no sucede lo mismo con el régimen de excepción, que permite privar de la libertad a un ciudadano sin necesidad de orden judicial.

En conversación con el programa ''Informamos y Opinamos'' conducido por Karina Novoa, la especialista indicó que el régimen de excepción no es una política pública de seguridad que pueda tener una larga duración.

"La popularidad no la podemos negar es muy alta la que tiene el actual presidente de del Salvador. Sin embargo, el tema del régimen de excepción no tiene esa misma popularidad y creo que ha sido una de sus mayores debilidades, precisamente porque no es una política pública de seguridad que pueda tanta larga", declaró.