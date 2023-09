Abogado de Alejandro Sánchez tras captura de su patrocinado en EE.UU.: "No sabía, pensaba que él estaba acá"

Tras la captura de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea y amigo del expresidente Pedro Castillo, su abogado, Tomás Aladino Gálvez afirmó no saber sobre su paradero.

En declaraciones a Latina Noticias el exfiscal supremo, Aladino Gálvez, reveló que desconocía la ubicación de su patrocinado, que fue capturado en la frontera de México y Estados Unidos.

"Yo casi no hablaba con él y yo no sabía que estaba acá (en Perú). No le he preguntado tampoco. Si no me dice, tampoco tengo por qué preguntarle. Yo no sabía, pues pensaba que él estaba acá", señaló.