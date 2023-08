Darwin Espinoza tras suspensión de su militancia en Acción Popular: "Ha sido un saludo a la bandera"

El vocero de Acción Popular (AP), Darwin Espinoza, calificó como un "saludo a la bandera" la suspensión de la militancia de los congresistas de su grupo parlamentario que están involucrados en el caso denominado como 'Los Niños'.

En díalogo con la Agencia Andina, el parlamentario precisó que durante un acuerdo plenario "no se puede" expulsar a militantes, ya que existen instancias para realizarlo. También, aseguró que interpondrá recursos legales a la medida adoptada por el partido.

"Ha sido un saludo a la bandera o quieren quedar bien con la prensa o no se cuál es la intención. Hemos sido bien claros al decir que un plenario no puede expulsar a militantes, para eso hay instancias. Inclusive tenemos la figura defensor del afiliado. Vamos interponer todo recursos legales, no soy nuevo en el partido, tengo 22 años de militancia", declaró.