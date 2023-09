Jorge Flores: Comisión de Ética investigará a congresista por acusar a parlamentarios de recortar sueldos

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó investigar al congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, por insinuar que otros parlamentarios recortaban el sueldo a sus trabajadores.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el grupo de trabajo congresal informó que el informe de calificación se aprobó por unanimidad, conteniendo 16 votos a favor. Por lo que se realizarán las diligencias correspondientes.

Como se recuerda, Flores Ancachi dejó entrever que sus compañeros del Parlamento, Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra y María del Carmen Alva le recortarían los sueldos a los trabajadores de sus despachos.

Ante esto, los miembros de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya y José Cueto anunciaron el pasado 17 de julio, que presentaran denuncias a la Fiscalía de la Nación contra el parlamentario Jorge Flores Ancachi por vincularlos con casos de recortes de sueldos.

El congresista refirió que sintió una "indignación mayúscula" al saber que existen personas con graves acusaciones como las que han realizado contra Flores Ancachi.

Por su parte, José Cueto compartió la postura de Jorge Montoya y señaló que también presentará una denuncia contra Flores Ancachi.

Las acusaciones en contra del congresista de Acción Popular llegan luego de que salieran a la luz unos audios donde se le escucha al parlamentario conversando con sus trabajadores sobre el recorte de sueldos.

Flores Ancachi habría pedido al personal de su despacho que le entreguen el 10% de su salario y el 50% de los bonos que perciben. Además, en el registro se le oye mencionar que le ofrecieron 250 mil dólares a cambio de ceder puestos en su despacho.

"Con ustedes había quedado bien claro de que ustedes nos iban a apoyar con el 10 por ciento (de su sueldo), yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50 (por ciento). Lo han cumplido, en el caso de ustedes, pero no veo esa voluntad, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño que lo hacen los demás", se le escucha decir a Flores Ancachi en un audio de enero de este 2023.