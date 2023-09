Junta Nacional de Justicia solicita que investigación del Congreso sea archivada: "No tiene lugar"

El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, solicitó que la investigación del Congreso de la República sea archivada, debido a que "no tiene lugar".

En declaraciones a la prensa, el miembro del colegiado indicó que esperan que el proceso sea declarado infundado y precisó que ello no significa que la JNJ no acepte las competencias del Parlamento de investigarlos y sancionarlos.

"Esperamos, como ha sido dicho por cada uno de los miembros, que este proceso se declare improcedente, porque no hay un procedimiento reglado o, en su defecto, se declare infundado este procedimiento y que se archive porque no tiene lugar desde el punto de vista constitucional y jurídico, lo cual no significa que la Junta no acepte la competencia del Congreso para investigar y sancionar", declaró.