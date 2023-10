López Aliaga: "Hemos encontrado en la Municipalidad discos duros quemados para defender a Odebrecht"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (RLA), afirmó que encontró en la Municipalidad discos duros quemados "para defender a Odebrecht".

Durante una conferencia de prensa, RLA aseguró que recibió el ayuntamiento quebrado y con una deuda aproximada de 400 millones de soles "para pagar la luz y agua".

Asimismo, el titular de la Municipalidad de Lima criticó que las autoridades encarcelaran al fallecido Luis Castañeda Lossio y apuntó que Susana Villarán "que hizo todo el problemón de robar" no va a prisión.

"Por un pedido especial de Lucho Castañeda Lossio. Por más que lo insulten o lo difamen yo lo conozco a Lucho. Antes de morir me dijo: 'Tengo cáncer en los huesos' y así estos desgraciados lo metieron a la cárcel. Villarán que hizo todo el problemón de robar acá y otros delincuentes que deben estar presos no van a la cárcel, pero al más honesto de todos lo encarcelaron", añadió.

El titular de la Municipalidad de Lima se manifestó luego de conocerse que invitó a Marcelo Tinelli, conductor y productor argentino, a Lima con todos los gastos pagados. Según indicó, en "momentos de dificultad económica" hay que ver formas de generar ingresos y una de estas sería impulsar el turismo.

A través de sus redes sociales, el burgomaestre lamentó que se esté generando revuelo por la convocatoria del artista de 63 años, cuando se trata de una inversión que saldrá únicamente de su bolsillo.

"Veo que causa revuelo y una crítica sin sustento la invitación que he realizado al famoso conductor argentino Marcelo Tinelli. El Municipio de Lima no lo invita y menos cubrirá estos gastos. La invitación la he realizado yo, es una invitación personal", escribió en X, antes Twitter, el pasado 28 de octubre.