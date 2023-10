Ministro de Justicia: Gobierno retomará construcción de megapenal en Ica para albergar a más de 3 mil internos

En entrevista con Exitosa, el ministro de Justicia, Eduardo Arana anunció que el Gobierno ha propuesto retomar la construcción de un megapenal en Ica, el cual permitirá albergar a más de 3 mil internos.

De acuerdo a lo señalado por Arana, no solo se trata de esta edificación, pues agregó que se encuentra en evaluación la construcción de otros cuatro penales.

Durante diálogo con Katyuska Torres y Pedro Paredes para Exitosa Te Escucha, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) manifestó que la construcción de dicho penal fue convocado hace ocho años y estaba "durmiendo" en dicha cartera cerca de tres años por razones de problemas contractuales.

"Entonces ese penal ya lo he recuperado, he conversado con el ministro de Economía, lo he sometido en el Consejo de Ministros y ya hay una propuesta para recuperar el control para que sea directamente por administración de una de las entidades internacionales", explicó a Exitosa.