Ministro de Justicia se pronuncia sobre audio con César Hinostroza: nunca he cometido un acto de corrupción

En entrevista a Exitosa, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se pronunció tras la difusión de un audio con el exjuez supremo César Hinostroza, personaje clave del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Según precisó, nunca ha cometido un acto de corrupción.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el funcionario de Estado rechazó "categóricamente" que haya realizado una intervención en el sistema judicial peruano vía telefónica.

"Quiero aclarar que nunca he cometido un acto de corrupción y jamás he tenido una conversación de ese tipo. (¿Sus conversaciones no estaban tramitadas para realizar un procedimiento en el sistema de justicia?) No, lo niego categóricamente", dijo a nuestro medio.