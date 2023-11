Rodríguez Mackay sobre canciller Ana Gervasi: "Me arrepiento de haberla nombrado mi viceministra"

En entrevista con Exitosa, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, aseguró que se arrepiente de, en su momento, haber nombrado a Ana Gervasi como su viceministra; ello debido a que la actual canciller "no ha dado la talla" en el puesto.

En conversación con el programa "En Defensa de la Verdad" conducido por Cecilia García, el invitado sostuvo que Gervasi Díaz ha tenido diversos errores a lo largo de su estadía en la Cancillería y apuntó que "no es capaz de sostener un discurso sin papel".

"Yo me arrepiento de haberla nombrado mi viceministra de Relaciones Exteriores, una mujer que no ha dado la talla. Creí que podría hacerlo, pero ha tenido errores sustantivos durante los 11 meses de canciller. No ha tenido ningún liderazgo, no es capaz de sostener un discurso sin papel ni siquiera por un minuto. O sea, cero a la izquierda", declaró.