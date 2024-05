Natalie Vértiz llora al recibir sorpresa de sus hijos por el Día de la Madre: "Me ilusiona llamarme mamá"

A solo un día de celebrarse el Día de la Madre, la reconocida modelo y también influencer Natalie Vértiz fue sorprendida con un emotivo video enviado por sus hijos, quienes expresaron su orgullo por tenerla como mamá. La escena, que ocurrió durante la última edición del programa 'Estás en todas', conmovió a la audiencia, ya que la modelo no pudo contener las lágrimas ante el gesto de sus pequeños.

Natalie Vértiz, junto a su esposo Yaco Eskenazi, ha formado una hermosa familia que incluye a dos hijos. Tras dar a luz a su primer hijo hace más de un año, la pareja decidió expandir su hogar con la llegada de un segundo bebé.

Durante la emisión reciente de 'Estás en todas', el equipo de producción preparó una sorpresa especial para Natalie Vértiz al presentarle un conmovedor saludo en video de sus hijos. La emoción embargó a la modelo, quien no pudo contener las lágrimas al ver a sus pequeños expresar su amor y orgullo por ella en pantalla.

Entre lágrimas, Natalie Vértiz compartió sus sentimientos con la audiencia, expresando lo significativo que es para ella el ser madre y el tener a sus hijos a su lado.

"Son días creo que muy sensibles para todas las mamás, las que tienen a sus mamás acá, las que son mamás, las que sus mamás han partido, pero me ilusiona muchísimos poder llamarme mamá, tener a dos niñitos que me digan, 'mamá' y que pese a cualquier cosa que pueda pasar en la vida, el saber que los tengo y que tienen salud y que los puedo abrazar y acostar en la noche es algo súper lindo", dijo en un inicio.

Natalie Vértiz también gradeció a sus pequeños por hacerla feliz y envió un cálido saludo a todas las madres, reconociendo su labor y fortaleza en el día a día.

"Gracias a mis bebés que me hacen tan feliz. Solo quiero desearles feliz día de las madres a todas las mamás, ayer estuve con las mamás del INEM y de verdad que admiro mucho su fortaleza, admiro mucho como se a pesar de cualquier día difícil se levantan y hacen su labor de madre, que a veces no nos agradecen mucho (...) Me encantó ver a mis bebés", finalizó.