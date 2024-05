Korina Rivadeneira y Mario Hart en problemas: Hijo de la pareja se encuentra INTERNADO

La reconocida modelo Korina Rivadeneira ha generado gran preocupación entre sus seguidores al revelar que su menor hijo se encuentra internado en una clínica debido a complicaciones de salud. La noticia, compartida a través de sus redes sociales, ha movilizado a sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y solidaridad ante esta difícil situación. Además, su esposo Mario Hart también ha compartido detalles sobre el estado del pequeño.

El jueves 9 de mayo, Mario Hart dio a conocer a través de sus redes sociales que su hijo estaba atravesando un difícil momento de salud. En una publicación en Instagram, el expiloto de autos compartió una foto en la que se le ve junto a su hijo y su esposa Korina Rivadeneira en la clínica. En el mensaje, expresó su preocupación y su deseo de que su hijo se recupere pronto.

Por su parte, Korina Rivadeneira también se pronunció sobre la situación de su hijo, informando a sus seguidores que estaría ausente de su hogar por unos días debido a la hospitalización del pequeño. Agradeció el apoyo de las marcas que le habían enviado regalos por el Día de la Madre y explicó que esperaba poder regresar a casa una vez que recibieran el alta médica.

"Solo paso por aquí para que las marcas que me han enviado regalitos por el Día de la Madre sepan que no estaré en casa hasta que nos den el alta. Mil disculpas por no hacer el agradecimiento de forma pública, pero no estoy en casa y no tengo claro cuando regreso. Estamos internados por Marito, mi chico fuerte, y estos días estamos más pegados que nunca", dijo.