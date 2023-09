Tragedia en VRAEM: Jorge Montoya pide interpelar a ministros del Interior y Defensa tras muerte de militares

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, pidió la interpelación de los titulares del Ministerio del Interior (Mininter) y al Ministerio de Defensa (Mindef) tras la muerte de cuatro militares en enfrentamiento con terroristas en el VRAEM. Según indicó, ambos funcionarios "tienen responsabilidades".

Además, señaló si en caso el parlamentario, Roberto Chiabra presenta una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez, él apoyaría la medida.

Sobre el rol del Mindef en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, indicó ser una responsabilidad "muy grande", ya que esta cartera se encarga de dar la logística para que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) puedan operar.

"Si no tienen logística y no tienen los recursos, no tienen reparo político y poco se puede hacer", declaró el congresista de la República.