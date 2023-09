Adolescentes en estado de ebriedad protagonizan pelea callejera y policía casi los detiene

Ingerir bebidas alcohólicas a temprana edad puede terminar en consecuencias lamentables, como el caso de un grupo de adolescentes, quienes estando en estado de ebriedad, armaron una violenta pelea callejera en plena madrugada, esto provocó la alarma de unos policías que estaban cerca y casi los detienen.

El video fue publicado por el usuario Snaider HM (@snaeeee16) y lleva como título "Terrible lo que está pasando", en alusión al bochornoso incidente que se muestra en los 37 segundos que dura el clip.

En el material audiovisual se puede observar que dos policías conversan airadamente con un joven que viste conjunto negro y zapatillas blancas, después de unos segundos, los efectivos policiales parecen molestos y se marchan haciendo un ademán para que el joven haga lo que quiera.

Enseguida, él se dirige a separar a otras dos jovencitas están peleando mientras varios autos pasan y se burlan de la peculiar escena.

Sin embargo, lo peor estaba unos metros más allá, dónde tres adolescentes estaban peleando de manos y en el intento de huir, uno de ellos se tropieza y termina tirado en la pista, expuesto a que algún auto lo pueda atropellar.

El clip ha generado gran impacto en redes sociales como TikTok donde ya cuenta con 63 mil 'me gusta', 1500 comentarios y medio millón de reproducciones.

Asimismo, la mayoría de internautas fueron a los comentarios para hacer hincapié en que los adolescentes no deberían beber, mientras que otros se burlaban de la escena que protagonizaron.

"A esa edad mi mamá no me dejaba salir y me ponía a estudiar", "Y yo acá en mi casa jugando roblox", "Eso pasa cuando no saben tomar", "Yo por eso salgo con gente que sabe medir lo que toma", "Si mi papá me hubiera visto así, me desaparecía de la faz de la tierra", se lee en comentarios del TikTok.