"Advíncula, por qué": TikToker arremete contra tarjeta roja de 'El rayo' en el partido contra Paraguay

07/09/2023

El partido entre Perú y Paraguay sigue generando debate en diversas redes sociales, mostrando videos hilarantes, reflexivos o sarcásticos. Ese es el caso de un joven tiktoker que no reaccionó de buena manera a la expulsión de Luis Advíncula.

La roja de 'El Rayo'

El clip viral titulado: "Todo el Perú cuando le sacaron la roja a Advíncula" le pertenece a la cuenta @arom.cortez y muestra su reacción de desagrado cuando sancionaron a "El Rayo".

No cabe duda que el partido estuvo lleno de ilusión desde el primer 'pitazo'. Sin embargo, la primera baja de nuestro seleccionado Luis Advíncula al minuto 44 de iniciarse el encuentro, generó preocupación en los hinchas que se encontraban viendo el desafío en sus televisores o medios digitales.

Un fanático que se encontraba en un restaurante vestido acorde a la ocasión (la querida camiseta peruana y un gorro rojo), se vio sorprendido y molesto al observar 'la roja' contra, quien según dijo, sería la representación del futbolista belga Rumelu Lukaku en el Perú.

"Lukaku como siempre, ctm", dijo airado ante su expulsión.

Con diez hombres en la cancha todo podía pasar; empero, el portero Pedro Gallese supo dar batalla y desviar las ocasiones de gol de los paraguayos. Por su parte, Paolo Guerrero estuvo a punto de marcar un tanto para Perú si no hubiera sido por 'el palo'.

A pesar de todo, la blanquirroja dio 'cierta tranquilidad' al país al no ceder un gol ante su oponente y sumar así un punto en el tablero de posiciones frente al Mundial 2026.

El vaso "medio lleno" continúa y solo se encuentra en manos de nuestros representantes en 'el deporte rey' en hacer que los peruanos sigamos creyendo con 'la fe intacta'.

¿Qué dijeron en redes sociales?

Como era de esperarse este video tuvo rápida difusión, luego de terminado el partido entre las selecciones de Perú vs. Paraguay, el cual, generó debate en la plataforma china.

Cabe destacar que el corto cuenta, hasta el momento, con 792 me encantas, 194 guardados y 232 compartidos.

Los comentarios de todo tipo no tardaron en manifestarse en su cuenta: "No empezamos bien, el martes ganamos", "al menos sacamos el empate y con uno menos todavía", "Avícola pe, mano :v", "no ignores a Paquetá :v".

De esta manera, un joven tiktoker generó controversia en las redes sociales al mostrar su peculiar reacción al enterarse de la tarjeta roja que significaba la expulsión de Luis Advíncula del primer partido por las Eliminatorias al Mundial 2026.