Carlos Rivera invitó a su concierto a niña que ahorró por 3 años para verlo: "Me llegó al corazón"

Los padres de una niña decidieron compartir en su cuenta de TikTok, el preciso momento en que ella rompe su alcancía, entre lágrimas, para contar el dinero que logró ahorrar por tres años para poder ir al concierto del cantante mexicano Carlos Rivera, quien no dudó en mostrarse conmovido con su acción.

Muchas personas están dispuestas a todo con tal de ver de cerca a sus artistas favoritos e incluso lograr obtener un artículo u objeto de ellos que les permita recordar por siempre el agradable momento que vivieron a su lado.

En el material audiovisual, de un minuto y 39 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el artista ve detenidamente el video donde lo etiquetó Miguel Pérez, el padre de la menor, y en el que explica que su hija ahorró para ver al tlaxcalteco, pues ya lo había visto en una anterior presentación, pero en un lugar alejado del escenario y ahora su sueño era tenerlo mucho más cerca.

En la escena se ve a la niña romper en llanto mientras contaba cada centavo para saber si le alcanzaba para comprar una entrada del próximo concierto del autor de "Que lo nuestro se quede nuestro".

Ya que a la niña le dolía tener que deshacerse de todo el dinero que había ahorrado, Carlos Rivera se conmovió al verla y decidió darle una sorpresa especial.

"Ya viene mi tradicional Palenque de Día de Muertos en Tlaxcala y me encontré con esta pequeña gran Riverista. Ya está invitada por nosotros para que no tenga que gastar sus ahorros. Me llegó al corazón", se lee en su cuenta de Instagram. Mientras que en su TikTok escribió: "Ay mi corazón!! Ya te quiero conocer y darte un abrazoooo".