"En el futuro lo agradecerá": Padre castiga a su hijo tras ir a un concierto sin permiso

En redes sociales encontramos historias impactantes, conmovedoras hasta insólitas, tal como el video compartido en TikTok, donde se ve el preciso momento en que un padre castiga su hijo por salir sin autorización de casa y solo para ir a una fiesta.

Castiga con palo

En el material audiovisual, de 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven se encontraba feliz en los exteriores del local donde se llevaría a cabo un concierto de Tierra Canela, una banda femenina ecuatoriana, pero todo cambió cuando apareció su padre.

La escena muestra cómo su padre sujeta un palo en la mano y al encontrar a su hijo, no duda en pegarle como castigo por haber escapado de su casa solo para asistir al show. El joven trata de escapar de su progenitor, a pesar de tener, aparentemente, mayoría de edad.

"Oye, ¿Y pediste permiso a tu papá? No, ¿por qué? Ahí viene", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado obtener alrededor de un millón de reproducciones, casi 54 mil 'me gusta' y miles de interacciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en señalar que los padres siempre estarán presentes en la vida de sus hijos y sin importar la edad, los castigarán para llevarlos por el buen camino.

Viral en TikTok

"Yo aún les pido permiso o ellos me acompañan cuando los visito", "así se forman a personas de bien", "jajaja en mi hogar también es así", "felicitaciones el próximo profesional", "lo único seguro con ese papá, es el buen futuro que le espera", "profesional asegurado", "así mismo le pasó a mi hermana en pleno centro", "es un padre que se preocupa por él", "por más papás así", "esa es buena educación","uy, me recordó que una sola vez mi papá casi me cacha, pero lo vi primero y corrí a la casa jajajaja", "ahí está por no pedir permiso a los padres", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido por otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un padre no dudó ni le importó qué digan los demás al castigar a su hijo con un palo por escapar de casa sin autorización.