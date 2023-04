"¡Tú no aprendes!": Madre saca a palos a su hijo de un puesto de tragos

10/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un video publicado por la cuenta de TikTok de @pocholo1516 sorprendió a todos al mostrar a una madre sosteniendo una tabla en una mano e ir ingresando a un puesto de bebidas alcohólicas para sacar a su hijo, quien a veces trataba de ocultarse para no ser encontrado.

A 'punta de golpes', la madre molesta, va por su hijo para pedirle que regrese a casa, debido a que no es la primera vez que lo encuentra en este establecimiento, decide agarrarlo a 'tablazos' para ver si esta vez aprende: "que la chingad*, ¿qué no entiendes?", gritó la señora mientras otros clientes la animaban a que le diera unos golpes por desobediente.

El hijo voltea sonriente a la cámara y luego hace una señal a otro de los clientes, como dándole a entender que está dispuesto a volver. En la misma cuenta de TikTok se pueden encontrar otros videos más donde se ve al mismo joven ser retirado con regaños por parte de su madre.

Seguidores reaccionan al video viral

Como era de esperarse, el video que se volvió viral en varias redes sociales donde la mamá que regaña a su querubín por irse a las micheladas cuenta con más de 6 millones de reproducciones y hasta 299 mil "me gusta".

"Madres como esa hacen falta estos días", "ni p*do si es la jefita no hay de otra", "a pesar de su edad obedece un punto el muchacho, borracho pero buen muchacho", "siempre firmes cuando llega la jefa", "como siempre las malas compañías", "cuando respetas a tu mamá no importa que se burlen de ti", "mi madre siempre me decía, te pego porque te quiero o acaso quieres terminar como ellos, y pues tienen razón, ahora mejor convivo con mis jefitos", "rapidito y sin renegar, ni qué responder", fueron algunas de las reacciones de los seguidores de TikTok que tomaron con humor la peculiar escena.

"La señora no debería estar viviendo este tipo de situaciones a su edad", "quizás cuando uno es niño no, pero cuando te haces adulto es el problema", "excelente, lo bueno que la respetas, aunque se que se va a distraer y te vas a salir", "una chulada las mamás de antaño", comentaron otras personas aplaudiendo la acción de la madre por corregir a su hijo, a pesar de su edad.

Riesgo del consumo de alcohol

Con el tiempo, el consumo excesivo de alcohol puede causar enfermedades crónicas y otros serios problemas como los siguientes: Alta presión arterial, enfermedad cardiaca, accidentes cerebrovasculares, enfermedad del hígado y problemas digestivos.