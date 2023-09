¿Escena de celos? Joven recibe ramo de rosas y su papá queda en shock

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más peculiares como el compartido en TikTok, donde una joven recibió un gran ramo de rosas sin esperar que su padre quedara en shock tratando de averiguar quién es el chico que las mandó y le dijo "te amo".

En el material audiovisual, de dos minutos y 55 segundos de duración, en la cuenta de @lamontoweeers, se ve el preciso momento en que una joven comparte con sus seguidores la reacción de su papá al ver un gran ramo que le mandaron.

Al inicio de la escena, su padre queda impactado por el tamaño del regalo y la cantidad de rosas que tenía. Al ver que su hija empezaría a tener pretendientes, el señor comienza a cambiar de gesto y un poco fastidiado trata de averiguar quién fue el chico que buscaba llamar la atención de su querida hija.

Padre celoso por pretendiente de su hija

Insistentemente, le pregunta a su hija quién mandó el regalo, pero ella se niega a revelar el nombre y solo atina a decirle que era alguien que él sí conocía bien.

"Está padrísimo, pero ¿qué muchacho te lo dio? Dime cuál, no es momento para guardar secretos, por favor hija", se escucha decir al padre furioso por ver que no conocería el nombre del hombre que busca cortejarla.

La joven y su madre, quien se encontraba en la misma habitación, solo atinaron a reír por ver la reacción del padre. La chica trata de bajar el gran ramo de rosas y para ello pide su ayuda, pero él se niega hasta que le digan el nombre del chico.

¿Escena de celos? El señor se molesta aún más al escuchar que en la dedicatoria que iba acompañada al ramo decía que amaban a su hija, lo cual no tenía sentido para él porque ni se conocían tan bien.

"¿De qué la ama? no es para que le diga te amo, a la primera te amo ¿De qué la ama?, un c***** que dice te amo no tiene sentimientos".

Pidió que priorice sus estudios

Su esposa trató de calmarlo diciéndole que en su etapa de enamoramiento él también le decía que "le encantaba", pero el señor le increpó que eso era muy diferente porque nunca le dijo "te amo" a la primera vez que la vio, ya que eso solo se da cuando conoces bien a tu pareja, por lo cual no le parecía nada bien que el pretendiente de su hija escriba eso en la nota.

Luego, cuando escuchó decir a su esposa "qué padre que tenga novio", el señor enfureció y le recalcó que lo único bonito es que se dedique al estudio, termine la universidad y sea una profesional y, que para divertirse no necesita novio.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al padre por señalar que lo que su hija debe priorizar son sus estudios y que un hombre no puede decir "te amo" a la primera cita.

"Es muy lógico lo que dice, un hombre no puede decir un te amo cuando apenas está cortejando a una chica. Escucha a tu padre, él es sabio", "no hubo falla en su lógica excelente papá", "está bien que la cuide, pero que también la deje conocer, experimentar", "cuando sea celoso, no diré nada, pero habrá señales", "tu papá sabe cosas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó revuelo al ver cómo una joven recibía un ramo de rosas y su padre tuvo una insólita reacción al leer la dedicatoria con un "te amo".