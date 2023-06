"Le ganaron los celos": Novia se pelea con su pareja por ver a un par de porristas

17/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos donde las parejas son las protagonistas por sus celos e inseguridades. Esta vez, el video compartido por la cuenta de Twitter, @blanvane, causó el asombro de sus seguidores al mostrar cómo una pareja discutía en pleno partido, luego de que ella lo 'pescara' viendo a un par de porristas en el medio tiempo.

Escena de celos

En el material audiovisual de 1 minuto y 23 segundos, se ve el preciso momento en que un chico se encuentra sentado en las gradas de un estadio donde se realizaba un evento deportivo, y la producción decide simular en la pantalla unos binoculares gigantes, dando la idea de que él los podría tomar para disfrutar mejor del show de las porristas. Sin embargo, las cosas no terminaron bien: ¡tenía novia!

Durante el medio tiempo del partido de fútbol entre el equipo Monterrey Flash y el San Luis Ambush, el joven aprovechó en mirar por los binoculares cada uno de los movimientos de la coreografía de las porristas, pero se olvidó que su novia estaba al costado, quien no tomó con buen humor la escena protagonizada por él.

Sin importarle que todos los estaban observando por las cámaras de la Arena Monterrey, ella no dudó en hacerle una escena de celos y a reclamarle por su comportamiento inadecuado.

Usuarios reaccionan al video

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó cientos de comentarios realizados por personas que no dudaron en calificar de "tóxica" a la joven por la escena que protagonizó al ver a su novio muy atento a cada movimiento de las porristas en un partido de fútbol, en México.

"Cuánta inseguridad de la chica", "los celos son malos", "si no confía en él es mejor que lo deje", "pero se ve claramente que fue en broma", "no aguanta una bromita", "la culpa es de la producción del evento", "qué malos los del estadio por darle los binoculares", "que pida compensación a los del evento", "pero qué tóxica", "no le tiene paciencia", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en Twitter, donde fue compartido el clip.

De esta manera, la escena donde el chico es captado viendo a un par de porristas con binoculares y que generó los celos de su pareja, generó opiniones divididas, ya que otros usuarios indicaron que él debió tener más criterio y no seguir el juego que tenía preparado la producción del evento deportivo, por respeto a su pareja.