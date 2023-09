"Hasta dónde hemos llegado": Joven estafado al comprar limones 'baratos'

05/09/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos peruanos se encuentran preocupados por ahorrar al momento de hacer sus compras en el mercado, en especial, debido al incremento del precio del limón, un producto muy usado en la gastronomía nacional. Es así como un peruano no dudó en adquirir este cítrico de un vendedor ambulante a un menor costo, pero terminó estafado.

Le dieron plástico

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven decide compartir con todos sus seguidores de la cuenta de TikTok @raf_av, el terrible momento que vivió al momento de salir a la calle a conseguir algunos limones para preparar una bebida refrescante. ¿Qué pasó?

En la escena se ve cómo comienza a lavar cada uno de estos limones y se percata que uno de ellos no es jugoso debido a que era ¡una bola verde de plástico!

"Compré limón en un ambulante y terminé estafado. Me dieron un limón de plástico", se lee en la breve descripción del clip, que ha generado miles de interacciones y alrededor de 130.300 reproducciones en la famosa plataforma china.

Algunos internautas expresaron que quizás compró este producto en un puesto que no permiten a sus clientes escoger sus propios productos y son ellos quienes agarran por montón al momento de pesarlos.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por la situación del joven y rechazaron que los comerciantes se aprovechen de la actual situación económica que vive el Perú para estafar a sus clientes.

Viral en TikTok

"Me pasó lo mismo, le di a mi perrita para que juegue", "por eso siempre los aprieto para ver si hay juguito", "la primera vez no se notaba falso", "no puede ser, hasta dónde hemos llegado", "eso es maldad pura", "qué fue mano", "¿cuántos gramos equivaldrá esos de plástico?", "limones de tecnopor", "el segundo video que veo que pasa esa situación", "no sé si reír o llorar", "ja, ja, ja, está crisis va mal en peor", "pero uno tiene derecho a escoger lo que compra, al menos sin pellizcar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un joven fue estafado al momento de comprar limones: ¡le dieron plástico!