¡TRAICIÓN! Joven se entera que su novio tenía esposa: Sus amigos y familiares lo sabían, pero no dijeron nada

Una joven ha generado polémica en TikTok al revelar que su novio llevaba una doble vida, pues tenía una novia aparte de ella. Sin embargo, lo que me llamó la atención es que sus amigos, familiares y entorno cercano estaban conscientes de ello, pero nunca le avisaron nada.

La historia pertenece a una joven llamada Laura, que vive en California, Estados Unidos, y según cuenta, el enterarse que su novio tenía a otra persona especial en su vida fue uno de los momentos más impactantes y que nunca pensó que le pasaría a ella, especialmente porque amaba mucho a su expareja.

Laura Recordó que su novio, aunque al inicio era cariñoso, a medida que pasaba el tiempo se tornó indiferente con ella e incluso lo notaba distante, elementos que la llevaron a terminar con su relación.

"El señor estaba muy ocupado y se convirtió en un problema porque no tenía tiempo para mí (...) No tuvo tiempo para una relación, ¿verdad?", expresó Laura a sus seguidores de TikTok.

Laura continúa contando que la otra persona con la que su expareja llevaba una relación, estaba de acuerdo con que tuviera otros romances, ya que llevaban una relación abierta.

La peor parte llegó cuando ella se enteró de todo eso, porque su familia y amigos estaban enterados. Además, otra de la razones por la que descubrió que su ex tenía una doble vida, fue cuando un día vio en Facebook que una mujer comentó que él era su "esposo", cosa que fue real ya que llevaban casados tres años.

"He estado haciendo estallar su teléfono, nada, así que tengo que decirle a esta pobre chica que me siento terrible (...) Ella supo de mí todo el tiempo. Todos sus amigos, todos lo supieron todo el tiempo y todos me lo mantuvieron en secreto (...) Me estaban engañando, no solo un hombre sino también su novia y todos sus amigos", dijo indignada Laura.