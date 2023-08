"Héroe sin capa": Niño conmueve tras salvar a un gatito de ser atropellado

07/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Enternecedor! Muchos seguidores de la cuenta de @anjanielsau, en la famosa plataforma asiática de TikTok, quedaron conmovidos con la escena donde un niño no dudó en salir al rescate de un pequeño gatito que estaba a punto de ser atropellado.

Un pequeño héroe

En el material audiovisual, de 21 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un niño se encontraba manejando su bicicleta tranquilamente en la calle, pero quedó sorprendido al ver a un pequeño gatito abandonado en plena pista.

Preocupado por su seguridad y de que el pequeño felino no sea atropellado por los autos que circulaban por la zona, el niño se acerca lentamente y trata de llamar su atención para que lo siga hacia un mejor lugar donde pueda estar a salvo. Con el pasar de los segundos, la escena nos muestra cómo logra su cometido y ambos se van a un rincón.

El gatito le demostraba su cariño como forma de agradecimiento y por salvarlo de un terrible accidente, por lo cual miles de internautas no dudaron en mostrarse conmovidos por la acción del pequeño niño.

"Un niño pequeño acaba de alegrarme el día", se lee en la breve descripción del clip que logró alcanzar 14 millones de reproducciones, 3 millones de 'me gusta', en la plataforma china.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la noble acción del niño, que causó gran revuelo en las redes sociales y que fue compartido en otras plataformas como Twitter y Facebook.

Video con 3 millones de 'me gusta'

"Voy a llorar", "amo a ese niño, me representa cuando veo un animalito en la calle", "qué bonito niño", "tan lindo, cómo ayuda al gatito", "ese niño se merece el mundo entero", "es un verdadero héroe", "lloré demasiado", "prometo que cuando sea madre le diré a mis hijos que pueden traer a todos los animalitos que están en situación de calle", "y no lo carga porque sabe que no se lo puede quedar", "ya se ganó el cielo", "quizá está debatiendo entre sí se lo lleva o no. Porque no sabe que dirán en su casa, qué bello niño", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip se viralizó tras ver cómo el niño no dejó solo a un minino que se encontraba desorientado en medio de la pista y evitó un accidente que terminara con su vida.