"Quiero que todos hagamos palmas": Gatito se hace viral en TikTok bailando 'Mentirosa' del grupo Ráfaga

Uno de los mejores temas del grupo argentino Ráfaga es, sin duda, 'Mentirosa' en la voz de su vocalista Rodrigo Tapari; y en TikTok se hizo viral un gatito al bailar de manera ingeniosa este clásico de dicha banda de cumbia tropical.

Gatito bailarín

El clip viral titulado: "Mentirosa-Ráfaga" le pertenece a la cuenta: @merlin420 y nos muestra la reacción de un michi al escuchar la popular canción del grupo argentino.

"Quiero que todos hagamos palmas", es la entrada de la canción interpretada por Rodrigo Tapari, vocalista del grupo Ráfaga. Con este estribillo, el minino, protagonista de esta historia, le guiña, en un primer momento, el ojo a su dueño y luego empieza a batir sus patitas como haciendo caso a lo que está escuchando.

Su tierna reacción frente a la canción ha llamado poderosamente la atención de los cibernautas quienes no dudaron de elogiar su talento y destreza para el baile.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas en TikTok cuentan con miles de reproducciones, 621.7 mil reacciones, 2273 comentarios, y 14.2 compartidos.

Los comentarios hacia el viral no se hicieron esperar, muchos de ellos mostraban aprobación y cariño hacia el gatuno: "Que lindo michi", "qué bonito, me muero de amor", "te amo michi cumbiero", "cosita hermosa", "tan lindo", "que tierno", "qué lindo me alegró el día".

También se hicieron presentes algunos mensajes que apreciaron el guiño del michi antes de empezar a batir sus patas y otros detalles: "hasta hizo un guiño", "qué sincronización, un gran artista".

Otros comentarios trataban de hacer cómico el momento captado por el dueño del gatito: "Mi michi no trae esa función", "el gato: por favor, dame de comer", "el gato: porfa dame una croqueta, sí, dame una porfis, porfis", "shake, shake, shake", son algunas opiniones en la plataforma china.

Grupo 'Ráfaga'

La banda de música tropical argentina causó furor en los años 90 en Latinoamérica y en nuestro país. Su primer álbum que le dio popularidad fue "Soplando fuerte" allá por el año 1996.

El vocalista de Ráfaga desde sus comienzos fue Rodrigo Tapari quien finalmente terminó dejando a la agrupación en el año 2017, luego de 14 años para poder comenzar una carrera musical como solista. Tapari no se fue sin antes grabar el disco: "Historia 1" y editar el clásico "Una cerveza".

Es así como conocimos el video viral de un gatito que se puso a bailar 'Mentirosa' del grupo Ráfaga enterneciendo a miles de usuarios de la plataforma china.