¡El más arisco!: Gatito se hace viral en Tiktok al pedir propina para sus croquetas, pero muerde al que lo acaricie

Los gatos son esos animalitos que más que acompañarnos cumplen un rol fundamental en nuestras vidas; sin embargo, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente y reacciona distinto ante un evento en particular. Es así como un gatito pide propina para sus croquetas, pero muerde a quien lo acaricie.

¡Colabora nomás!

El clip viral titulado: "Limosnero y con garrote" le pertenece a la cuenta de TikTok: @elissafitz y nos muestra a un gatito recibiendo propina de una persona y cuando esta lo quiere acariciar, el gato lo muerde. ¡El más arisco de todos!

En un centro comercial se halla un curioso gatito, encima de un mostrador de venta de zapatos, con una lata y un letrero que dice: "Lo que guste cooperar para mis Whiskas".

Ante la atenta mirada de unos clientes que se encuentran reposando sus brazos sobre el mismo mostrado, el pequeño felino se encuentra observando como la mujer se acerca con un sencillo y lo deposita dentro del recipiente de color verde y tapa blanca.

Sin embargo, cuando la señora colaboradora, 'con la causa del michi', se dispone a acariciarle la cabecita; de inmediato, el gato, con mirada adusta y perfil como que 'ni se inmuta', no le deja lograr su cometido.

Reacciones ante el video viral

El video difundido en la plataforma china cuenta con miles de reproducciones, 805.7 reacciones, 8.144 comentarios y 24 mil compartidos.

Los comentarios de los usuarios de TikTok no tardaron en aparecer y resaltaban la actitud ocurrente del minino.

"Estoy pidiendo colaboración, no cobrando las caricias", "el michi: no toque que ha puesto muy poquito", "el michi: se mira con los ojos, no con la mano", "el michi: la mano es para cooperar no para tocarme", "hora hora, la caricia es de a 100", "con 1 moneda alcanza para un mordisco, alcanza para un mordisco nada más".

Aunque no todos los mensajes fueron en sarcasmo, un usuario dio la triste noticia que el pequeño felino protagonista de esta historia, dejó de existir el año pasado: "Silvestre falleció a principios del 2022. Se le extraña ver al hermoso gerente de zapatería Reynaldo en calle Morelos".

De esta manera, un gatito se hizo tendencia en TikTok al recibir la propina de los clientes de una tienda de zapatos, pero muerde a quien lo intenta acariciar. La lamentable noticia es que falleció el año pasado.