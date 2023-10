¡Increíble! Bus de transporte público sorprende con el cobro de pasaje: "¿Se entendió?"

19/10/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En TikTok es común encontrar videos de todo tipo, pero el de casos insólitos son de los más atractivos en los contenidos que nos ofrece esta plataforma. Esta vez, un conductor de transporte público se hizo viral por su inusual forma del cobro del pasaje dentro de su unidad móvil. ¿Qué dijo?

"Así o más claro"

El clip viral titulado: "¿Se entendió?" le pertenece a la cuenta @soyalbanileal y nos presenta la manera 'irónica' de las condiciones que establece un chofer de bus sobre quiénes deben pagar pasaje, además de los adultos.

Ir en transporte público puede ser una de las experiencias más enriquecedoras como extenuante, 'depende del cristal con el que se le mire'. Sin embargo, algo que es imprescindible es el pago del pasaje que, en su mayoría, se da en niños desde edad escolar.

No obstante, se ha vuelto una costumbre interpuesta por la propia sociedad, que los niños menores de 5 años no abonen, basándose en ideas de que no están etapa escolar o son muy chiquitos para hacerlo.

Un conductor de transporte público se hizo viral por no creer en esta teoría colectiva social y quiso sorprender con la forma en que considera justo el cobro del viaje, que realicen las personas dentro de su unidad, sea la edad que tuvieran.

"Cualquier niño que ocupa asiento paga su pasaje. Señores pasajeros: Todo niño menor de cinco años, sentado o parado, acostado o de cabeza, incluso flotando pagan su pasaje", remarcó en un letrero hecho en hoja bond y pegado en la parte de atrás de su asiento de chofer.

La forma sarcástica de decir 'aquí pagan todos', de esa manera, llamó poderosamente la atención de propios y extraños y mucho más la de los cibernautas, quienes no dejaron de comentar sobre lo sucedido.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse el video de tan solo siete segundos no tardó en viralizarse y ser debatido en la plataforma china. Hasta el momento cuenta con 6 883 me encantas, 787 comentarios y 388 guardados.

Los cibernautas tuvieron comentarios divididos en torno al tema de si deben pagar pasaje los niños menores de cinco años: "Esto solo pasa en Perú", "Desde que mi hija tenía 3 ya no quería viajar en mis piernas y le pagaba su pasaje", "Y si va en el techo, también paga", "ahhh, pero pídele boleto", "me parece perfecto, pero se debe cobrar medio pasaje y siempre cobran como adulto, hasta ilegal es eso", "será muy bueno el servicio que entregan máquinas que deberían estar de baja", "mató todas las posibilidades de no pagar pasaje".

De esta manera, las precisiones de un conductor de transporte público sobre que los niños menores de cinco años deben pagar pasaje al igual que los adultos ha causado debate en TikTok.