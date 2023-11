¡Increíble! Caballo la rompe imitando coreografía de 'Danza Kuduro': "Un capo"

17/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de animales son de los más curiosos y llamativos que se pueden encontrar en TikTok. Es así que, un caballo capturó la atención de los cibernautas al bailar 'Danza Kuduro' siguiendo la coreografía de su dueña.

"Pasitos firmes"

El clip viral le pertenece a la cuenta @cristina_ramvil y nos muestra la performance de un corcel al escuchar el ritmo de una conocida canción latina.

No cabe duda, que los animales pueden ser tan ingeniosos y sorprendernos cada vez más con sus habilidades. Ese es el caso, de la mascota de una joven que tiene una facilidad para el baile.

Según las imágenes registradas por ella misma, el corcel de gran tamaño, de color marrón y patas blancas se encuentra en un patio abierto, en lo que parece ser una caballeriza.

Su dueña se encuentra al lado suyo y tras el comienzo de la famosa canción de Don Omar y Lucenzo, la chica empieza a mover su cabeza rápidamente, a lo que de forma inmediata, el equino copia su acción sorpresivamente.

Luego la joven realiza un siguiente paso, que consistía en dar una patada al aire y el animalito la sigue también de manera perfecta. Su joven dueña finalmente lo recompensa con un beso.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse este corto de diez segundos de duración, llamó la atención de propios y extraños, por lo que hasta el momento cuenta con 186.5 mil me encantas, 820 comentarios y 9 250 guardados.

La destreza del caballo fue muy aplaudido por los internautas en sus apreciaciones y lanzaron todo tipo de opiniones: "Me encantan los caballos y me encuentro con esto", "el caballo aprende más rápido que yo", "me gustó cómo bailó", "qué belleza, me encantan, son muy inteligentes ", "donde consigo uno, necesito", "no puedo con esto", "admiro a las personas que tienen tanta llegada y cariño a estos hermosos seres", "(el caballo): mami lo hice bien? Besito", "muero de amor y con lo que me encantan los caballos", "ganó el trend", "el caballo bailarín", "qué hermosa conexión", "qué bonito lo que veo, se quieren mucho, caballito lindo", "qué pareja de baile cool", "¿cómo le enseñaste?".

De esta manera, una joven hizo tendencia a su caballo, que es muy hábil para seguir una coreografía. Su mascota dejó asombrados a los cibernautas al imitar la coreografía del pegajoso tema 'Danza Kuduro' interpretada en el 2010 por Don Omar y Lucenzo.