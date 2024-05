Ricardo Mendoza revela que gasta 30 MIL SOLES mensuales en sus perros y Jorge Luna lo trolea

08/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los conductores de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, están sumergidos en una nueva polémica debido a que el popular 'Richavo' dijo que gasta 30,000 soles mensuales en sus mascotas y Jorge Luna aprovechó esta información para trolearlo e incluir una burla hacia Ethel Pozo.

Como se sabe, Ricardo y Jorge están en boca de todos después de afirmar que no les gusta tomarse fotos con sus fans porque les parece una pérdida de tiempo, pero no es la primera vez que tienen comentarios polémicos ya que en más de una oportunidad han sido cancelados por sus expresiones y humor negro.

En su reciente programa que fue colgado en YouTube, los conductores de 'Hablando Huevadas' hablaban sobre sus mascotas que tienen, ante ello, Jorge Luna hizo una peculiar pregunta y la repuesta de su compañeros lo dejó sorprendido.

Ricardo Mendoza gasta 30 mil soles en sus perros

Todo sucedió mientras ambos conductores hablaban sobre sus mascotas. En ese momento, Jorge Luna no dudó en preguntarle a su compañero sobre el monto que gasta en sus mascotas, sin esperar que Ricardo Mendoza terminaría confesando que gasta un dineral. "Yo gasto un c*lo web*n, mensualmente como 30 mil soles", indicó.

Al enterarse de esta gran cifra, Jorge Luna no dudó en reírse y soltar un peculiar comentario para la conductora de 'América hoy', "La Ethel Pozo va a decir: 'Esa no es la realidad de los peruanos Ricardo, no puedes decir que gastas así'", dijo el comediante entre risas.

Ricardo Mendoza reafirmó su comentario, "Yo gasto 30 mil soles en mis perros, claro pago el colegio, útiles, en marzo me fui a la mier**".

¿Qué dijeron Ricardo y Jorge sobre sus fans?

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Verónica Linares, 'La Linares', Ricardo y Jorge fueron consultados sobre cómo lidian con la fanáticos que se encuentra por la calle y sus respuestas generaron polémica.

"No me gusta que me estén jodiendo en la calle, si salgo es porque mis hijos ya están muy aburridos, y no quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día", dijo Jorge Luna.

Es así que, Ricardo Mendoza hizo tremenda revelación en medio de su conversación con Jorge Luna, quien reaccionó mandando una indirecta a Ethel Pozo.